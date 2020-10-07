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  3. 07 Ekim 2020 17:17

Aniden ölen 186 gencin ölüm nedeni hava kirliliği olabilir

ABD’deki Montana Üniversitesi’nden Lilian Calderon-Garciduena tarafından yönetilen ve Environmental Research dergisinde yayımlanan araştırmaya göre aniden ölen 186 gencin beyninde hava kirliliği parçacıkları bulundu.

Aniden ölen 186 gencin ölüm nedeni hava kirliliği olabilir

ABD’deki Montana Üniversitesi’nden Lilian Calderon-Garciduena tarafından yönetilen ve Environmental Research dergisinde yayımlanan araştırmada, çocukların ve genç insanların beyin saplarında, hava kirliliğinden kaynaklı küçük parçacıkların kanıtı keşfedildi

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Aniden ölen 186 gencin ölüm nedeni hava kirliliği olabilir

Araştırmada bulguların, Alzheimer ve Parkinson’da olduğu gibi, moleküllere zarar verebileceği düşünülüyor. Araştırma, Meksika'nın başkentinde aniden ölen ve yaşları 11 aydan 27 yaşında kadar değişmekte olan 186 gencin beyinleri, çalışmanın bir parçası olarak parçalara ayrıldı. Araştırmada, hava kirliliğinin Alzheimer ve Parkinson hastalığını da tetikleyici bir unsur olduğu ifade edildi.

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Aniden ölen 186 gencin ölüm nedeni hava kirliliği olabilir

Çalışılan tüm kişilerin beyinlerinde gri maddede kirlilik olduğuna dair kanıtların olduğu ve araştırmacıların, nefes aldıktan sonra kan dolaşımı ile hava kirliliği parçacıklarının organa girdiğine belirtti. Nanopartiküller, Parkinson hastalığının ilerlemesi için çok önemli bir alan olan siyah maddede (substantia nigra) keşfedildi.

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Aniden ölen 186 gencin ölüm nedeni hava kirliliği olabilir


Ancak, Meksika'nın havası kirli başkenti değil de kirlenmemiş bölgelerde yaşayan insanların beyinlerinde, çevre kirliliğine yol açan maddelerden hiçbir iz olmadığı belirtildi. Dünya genelinde her 10 kişiden 9'undan fazlasının, çevre kirliliğine yol açan maddeler nedeniyle havanın güvenli olmadığı kabul edilen bölgelerde yaşadığı belirtildi.

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