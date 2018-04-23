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  3. 23 Nisan 2018 10:58

Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlen törene katıldı.

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Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

Aslanlı Yol'dan yürüyen Kahraman ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine geldi. Kahraman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

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Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

Törene HDP'den herhangi bir milletvekili veya temsilci katılmadı.

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Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen TBMM Başkanı Kahraman, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

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