Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlen törene katıldı.



