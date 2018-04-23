Anıtkabir'de 23 Nisan töreni
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlen törene katıldı.
Aslanlı Yol'dan yürüyen Kahraman ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine geldi. Kahraman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.