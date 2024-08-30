Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları

ANITKABİR'DE YİNE AYNI SLOGAN

Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne yürüdüğü sırada bir grup tarafından 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı.

Önceki yıllara göre bu kez daha küçük bir grup tarafından atılan slogan, beklediği desteği alamayınca kısa sürdü.

Slogan atanları selamlayan Erdoğan, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.