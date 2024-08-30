Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne yürüdüğü sırada küçük bir grup ''Erdoğan'' sloganı attı.
Büyük Zafer’in 102'nci yılı dolayısıyla Anıtkabir’de gerçekleştirilen tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
ANITKABİR'DE YİNE AYNI SLOGAN
Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne yürüdüğü sırada bir grup tarafından 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı.
Önceki yıllara göre bu kez daha küçük bir grup tarafından atılan slogan, beklediği desteği alamayınca kısa sürdü.
Slogan atanları selamlayan Erdoğan, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.