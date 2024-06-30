Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı
Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
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Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
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BUÜ Görükle Kampüsü'nde bulunan ormanlık alana da ulaşan yangının ilerlememesi için mücadele eden ekiplere bölgede yaşayanlar da destek oluyor.
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