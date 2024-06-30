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Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı

Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı - Resim: 1

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı - Resim: 2

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı - Resim: 3

Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı - Resim: 4

BUÜ Görükle Kampüsü'nde bulunan ormanlık alana da ulaşan yangının ilerlememesi için mücadele eden ekiplere bölgede yaşayanlar da destek oluyor.

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