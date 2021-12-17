Ankara barajları alarm veriyor
Ankara barajlarında aralık ayı doluluk oranları yüzde 7,44'e geriledi. ASKİ’nin sitesinde yer alan verilerde 12 aylık oranlara bakıldığında barajlardaki doluluk oranı yıllık ortalamanın altında kaldı. 2020’ye göre bu yıl ortalama yüzde 2,23 düştü.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 7,44 seviyesinde...
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Ankara`da sonbahara oranla barajlardaki su seviyesi artsa da beklenen düzeye ulaşmadı.
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12 aylık oranlara bakıldığında barajlardaki doluluk oranı yıllık ortalamanın altında kaldı.
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Elmadağ ilçesinin su sorununu çözmek için Kargalı’da 2012 yılında inşa edilen baraj, ilk yer altı barajı olma özelliğine sahip. Elmadağ-Kargalı Yeraltı Barajı 50 bin metreküp su oranıyla kuraklıkla karşı karşıya. Ankara’daki en düşük su seviyesine sahip barajda doluluk oranı yüzde 9,23.
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