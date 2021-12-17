Ankara barajları alarm veriyor

Elmadağ ilçesinin su sorununu çözmek için Kargalı’da 2012 yılında inşa edilen baraj, ilk yer altı barajı olma özelliğine sahip. Elmadağ-Kargalı Yeraltı Barajı 50 bin metreküp su oranıyla kuraklıkla karşı karşıya. Ankara’daki en düşük su seviyesine sahip barajda doluluk oranı yüzde 9,23.