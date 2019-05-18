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  3. 18 Mayıs 2019 14:42

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Nice Mutlu Yüzlere afişleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, EGO otobüslerine "Nice Mutlu YÜZlere" yazılı pankartlar astırdı. Büyükşehir Belediyesi binası Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslenirken, gece ise yine ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk silüetleri ışıkla binaua yansıtılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Nice Mutlu Yüzlere afişleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, EGO otobüslerine "Nice Mutlu YüZlere" yazılı pankartlar astırdı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Nice Mutlu Yüzlere afişleri

Büyükşehir Belediyesi binası Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslenirken, gece ise yine ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk silüetleri ışıkla binaua yansıtılıyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Nice Mutlu Yüzlere afişleri

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Nice Mutlu Yüzlere afişleri

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