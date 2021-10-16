Ankara-İzmir YHT Projesi'nin tünelinde ilk ışık görüldü

Hızlı tren konusunda 3 bin 515 kilometrelik hatta çalışmaların devam ettiğini, bunlar arasında yer alan Ankara-Afyonkarahisar- Uşak- Manisa-İzmir Hızlı Tren hattının Polatlı ile Menemen arasındaki 6 etap ve 508 kilometreden oluştuğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "5 istasyona sahip olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projemizde 41 bin metrelik 49 adet tünel ve 23 bin 100 metrelik 56 viyadük yer alıyor. Projemizde altyapı işlerinin yüzde 42,4`ünü tamamladık. Tüm kesimler tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate inecek. 21 viyadük ve 25 tünelin yer aldığı projemizin Eşme-Salihli kesimi 74,4 kilometre uzunluğunda. Buradaki T-1 tünelimiz, demiryolu ve güvenlik tünelinin tek kesitte iki katlı olarak inşa edildiği Türkiye`nin ilk tünelidir. Ayrıca Türkiye’de TBM tekniği ile yapılan en büyük çaplı tüneldir. Yani tünelimizin üst katında hızlı tren giderken alt katta ambulans ulaşımı da sağlanabilecek. 3 bin 47 metre uzunluğundaki T-1 tünelimizde bugün ışığı görüyoruz."