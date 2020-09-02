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  3. 02 Eylül 2020 16:36

Ankara Nallıhan'daki orman yangınında üçüncü güna

Ankara Nallıhan'da 3 gündür süren orman yangınını yerinde inceleyen Mansur Yavaş, "Ne itfaiye çıkabiliyor ne hortum ulaşıyor. İnşallah bugün bitiririz" diye konuştu.

Ankara Nallıhan'daki orman yangınında üçüncü güna

Ankara Nallıhan'daki orman yangınını söndürme çalışmaları 2 uçak ve 6 helikopterin de katılımıyla sürüyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Mansur Yavaş, coğrafi koşullar nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığını söyledi. Yavaş, "Ne itfaiye çıkabiliyor ne hortum ulaşıyor. İnşallah bugün bitiririz" diye konuştu.

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Ankara Nallıhan'daki orman yangınında üçüncü güna

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Ankara Nallıhan'daki orman yangınında üçüncü güna

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Ankara Nallıhan'daki orman yangınında üçüncü güna

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