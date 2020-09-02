Ankara Nallıhan'daki orman yangınında üçüncü güna

Ankara Nallıhan'daki orman yangınını söndürme çalışmaları 2 uçak ve 6 helikopterin de katılımıyla sürüyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Mansur Yavaş, coğrafi koşullar nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığını söyledi. Yavaş, "Ne itfaiye çıkabiliyor ne hortum ulaşıyor. İnşallah bugün bitiririz" diye konuştu.

