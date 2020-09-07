Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün geçen araç sayısı

Bu çalışmaların hiçbirinde aksama olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Ankara-Niğde otoyolunu hizmete sunduk. Ülkemizin en büyük projelerinden bir tanesiydi. Kara yolu ulaşım tarihimizin en önemli projelerine bir ekleme oldu. 330 kilometrelik bir otoyol aksımızı Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar toplamda 1230 kilometrelik bir yol ağını tamamlamış olduk. Bu da ülkemize kazandırılan en önemli projelerden bir tanesi." diye konuştu.