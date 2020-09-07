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  3. 07 Eylül 2020 01:27

Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün geçen araç sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun vatandaştan büyük beğeni aldığını, açıldıktan sonraki ilk gününde 10 bine yakın aracın geçtiğini söyledi.

Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün geçen araç sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun vatandaştan büyük beğeni aldığını, açıldıktan sonraki ilk gününde 10 bine yakın aracın geçtiğini söyledi.

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Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün geçen araç sayısı

Selden etkilenen Giresun'un Dereli ilçesindeki çalışmaları inceleyen Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde büyük projelerin çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

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Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün geçen araç sayısı

Bu çalışmaların hiçbirinde aksama olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Ankara-Niğde otoyolunu hizmete sunduk. Ülkemizin en büyük projelerinden bir tanesiydi. Kara yolu ulaşım tarihimizin en önemli projelerine bir ekleme oldu. 330 kilometrelik bir otoyol aksımızı Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar toplamda 1230 kilometrelik bir yol ağını tamamlamış olduk. Bu da ülkemize kazandırılan en önemli projelerden bir tanesi." diye konuştu.

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Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ilk gün geçen araç sayısı

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu gibi ülkenin her noktasında çok değerli projelerin olduğuna dikkati çekerek "Ankara-Niğde Otoyolu vatandaştan çok büyük beğeni alıyor. Dün itibarıyla ilk gün olmasına rağmen 10 bine yakın araç geçişi oldu. İnşallah bu artarak devam edecek." dedi.

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