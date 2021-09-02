Ankara-Sivas arası 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren hattı için geri sayım
Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesinin hizmete açılmasına günler kaldı
Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesinin hizmete açılmasına günler kaldı.
Yaklaşık 10 milyar lira maliyeti ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.
Proje kapsamında çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı Sivas-Balışeyh arasında test sürüşleri tamamlanmıştı. 393 kilo metre uzunluğundaki dev proje de, çalışmaların tamamlandığı bölümde önümüzdeki günlerde seferlerin başlaması planlanıyor.
Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının Sivas Garını ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde incelediler. Yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldılar.