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  4. Ankara-Sivas arası 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren hattı için geri sayım

Ankara-Sivas arası 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren hattı için geri sayım

Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesinin hizmete açılmasına günler kaldı

Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesinin hizmete açılmasına günler kaldı.

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Yaklaşık 10 milyar lira maliyeti ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. 

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Proje kapsamında çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı Sivas-Balışeyh arasında test sürüşleri tamamlanmıştı. 393 kilo metre uzunluğundaki dev proje de, çalışmaların tamamlandığı bölümde önümüzdeki günlerde seferlerin başlaması planlanıyor.

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Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının Sivas Garını ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde incelediler. Yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldılar.

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