Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak

17 BİN TON ÇİMENTO ENJEKTE EDİLİYOR' Çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Vali Ayhan, "Ankara-Sivas hızlı tren inşaatının en önemli çalışma noktalarından birisi Eşmebaşı Tünelinin olduğu bölgedeyiz. Bu bölge bizim Sivas-Yerköy arasında altyapısı bitmeyen tek nokta. Bitmeyen derken aslında şubat ayında bitmişti. 3 Mart'ta 100 metrelik bir alanda göçük olmasından dolayı burada farklı bir çalışma tekniği geliştirildi. Bu çalışmaları hem yerinde incelemek hem de bayramda dahi çalışan arkadaşlarımızı teşekkür etmek ve alkışlamak için buraya geldik. Çok hummalı bir çalışma yapılmaktadır. Bu tünel 1422 metre uzunluğunda. Tünel yaklaşık 2 bin farklı noktadan delinerek çimento enjekte edilerek yapı güçlendiriliyor ve bu güçlendikten sonra da inşallah haziran başında bu süreç bittikten sonra alt yapısı da bittikten sonra Yozgat-Yerköy arası tamamen bitmiş olacak. 2 bin farklı noktadan 17 bin ton çimento enjekte ediliyor. Olağanüstü teknik bir çalışma. Yukarıda çalışmaları inceledik. Bu sene bilet kesilmesi için bayramda dahi çalışan arkadaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimizi ileterek alkışladık takdir ve tebrik ettik" dedi.