Ankara-Sivas YHT Projesi'nde geri sayım başladı

Çakır, Ankara-Sivas YHT Projesi'nin çok büyük bir yatırım olduğunu belirtti. Bu yatırımı Yozgatlının uzun süredir beklediğini dile getiren Çakır, "Tünelin ucu göründü artık. Yavaştan başladık inşallah hızlısına da bineceğiz. 13,2 milyar liralık bir yatırım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu an ray döşemeleri sürüyor. Yerköy-Yozgat-Sorgun'a ray döşendi. Akdağmadeni ilçesine de döşeniyor. İşin yüzde 87'si bitmiş durumda, kalan kısım da inşallah 2020 Mart ayında tamamlanacak. Ardından test sürüşleri başlayacak." dedi.