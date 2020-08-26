Ankara'da emeklilerin kabusu olan çete çökertildi

Yapılan çalışmalarda, çetenin yöntemleri de deşifre edildi. Buna göre çete üyelerinin hedef olarak yaşlıları ve maaşları nedeniyle emeklileri seçtikleri, paraya ihtiyacı olan emeklilere ihtiyaçları kadar nakit para verip altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalattırdıkları, borcun altın satışından kaynaklandığı izlenimi verdikleri, para alan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılabilmesi için muvafakatname imzalattırarak, maaşlarının tamamına haciz koydukları belirlendi.