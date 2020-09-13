Ankara'da kum fırtınası

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: 6 KİŞİ HAFİF YARALANDI Ankara Valisi Vasip Şahin konuya ilişkin olarak, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" dedi.