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  3. 15 Ocak 2021 12:23

Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da 75 yaşındaki bir kadın kendisine ve engelli kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi 80 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta çiftin yaşadığı evde meydana geldi. Nimet A, kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali A. ile tartıştı. 

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Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet Akgün, eşi Ali A. 'ü bıçakladı. Ali A., kanlar içinde yere yığılırken, gürültü sesi duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

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Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali A.'ün öldüğü belirlendi. Polis evde inceleme yaptı. 

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Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

İncelemelerin ardından Ali A.'ün cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Nimet Akgün gözaltına alınarak, kızı N.A. ile birlikte karakola götürüldü.

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