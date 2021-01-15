Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
Ankara'da 75 yaşındaki bir kadın kendisine ve engelli kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi 80 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta çiftin yaşadığı evde meydana geldi. Nimet A, kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali A. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet Akgün, eşi Ali A. 'ü bıçakladı. Ali A., kanlar içinde yere yığılırken, gürültü sesi duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali A.'ün öldüğü belirlendi. Polis evde inceleme yaptı.