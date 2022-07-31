Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne çirkin saldırı: Peş peşe açıklamalar...

Konuyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: AMACI BELLİDİR!

"Canlarımıza geçmiş olsun...

Ankara’da üç ayrı Cemevi’ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir.

Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir.

Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun."

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, cemevine saldıran şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şahı Merdan Kültür Evleri ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde her 3 olayı da A.O.K. isimli şansın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir” denildi.