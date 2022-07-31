Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne çirkin saldırı: Peş peşe açıklamalar...
Ankara'da 3 Cemevi'ne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili AK Parti, Emniyet ve siyasilerden açıklamalar geldi.
Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne peş peşe saldırı düzenlendi. Saldırı görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı görüntülere tepki gösterdi. Söz konusu videoda cemevinde oturan vatandaşların bir anda üzerine sandalye fırlatıldığı görülüyor. Hiçbir şeyden habersiz saldırıya uğrayan vatandaşlar önce neye uğradıklarını şaşırarak kendilerini korumaya almaya çalışıyor. Saldırganın art arda eline geçen nesneleri cemevinin içinde bulunanlara atmasının ardından bir vatandaş saldırgana doğru harekete geçiyor. Korkan saldırganın daha sonra elindekileri bırakarak kaçmaya başlıyor.
Konuyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: AMACI BELLİDİR!
"Canlarımıza geçmiş olsun...
Ankara’da üç ayrı Cemevi’ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir.
Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir.
Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun."
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: GÖZALTINA ALINDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü, cemevine saldıran şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şahı Merdan Kültür Evleri ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde her 3 olayı da A.O.K. isimli şansın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir” denildi.
BAKAN SOYLU: ALÇAKÇA BİR PLANLA...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan saldırılarla ilgili, "Çankaya’da bir, Mamakta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran şahıs, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır.Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
BEKİR BOZDAĞ: ADLÎ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ankara’da Cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevî kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı,milletimize ve hepimizin manevî manevî değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adlî süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."