Ankara'da 3 katlı bina çöktü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 katlı metruk bina çöktü. Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi.

Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. Bir yıldır metruk halde olan 3 katlı aile apartmanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. 

Ekipler, göçük altında kalanların olabileceği ihtimaline karşı eğitimli köpek ve cihazlarla enkazda arama yaptı. Yapılan çalışmalarda kimsenin olmadığı tespit edildi. (DHA)

