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  3. 01 Kasım 2019 18:55

Ankara'da 39 yerinden bıçaklanan kadının görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Gülseren Kartalci'yi (30), çalıştığı markette 39 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Canoğul Yiğit (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit'in, Kartalci'yi ma

Ankara'da 39 yerinden bıçaklanan kadının görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Gülseren Kartalci'yi (30), çalıştığı markette 39 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Canoğul Yiğit (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit'in, Kartalci'yi markette bıçaklama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünden alınan fotoğraflar dosyada yer aldı.

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Ankara'da 39 yerinden bıçaklanan kadının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, geçen yıl 13 Ekim'de Çankaya ilçesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. Markette şarküteri bölümünde çalışan Gülseren Kartalci, erkek arkadaşı Canoğul Yiğit'ten ayrılmak istedi. Buna karşı çıkan Canoğul Yiğit, markette kasap reyonundan aldığı bıçakla Gülseren Kartalci'ye saldırdı.

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Ankara'da 39 yerinden bıçaklanan kadının görüntüleri ortaya çıktı

Yiğit, Kartalci'yi, market çalışanları ve müşterilerin gözü önünde 39 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

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Ankara'da 39 yerinden bıçaklanan kadının görüntüleri ortaya çıktı

MÜEBBET HAPİS Olayın ardından kaçan ve polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanan Canoğul Yiğit hakkında, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı.

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