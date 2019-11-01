Ankara'da 39 yerinden bıçaklanan kadının görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Gülseren Kartalci'yi (30), çalıştığı markette 39 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Canoğul Yiğit (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit'in, Kartalci'yi ma
Ankara'da, ayrılmak isteyen kız arkadaşı Gülseren Kartalci'yi (30), çalıştığı markette 39 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Canoğul Yiğit (30), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit'in, Kartalci'yi markette bıçaklama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünden alınan fotoğraflar dosyada yer aldı.
Olay, geçen yıl 13 Ekim'de Çankaya ilçesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. Markette şarküteri bölümünde çalışan Gülseren Kartalci, erkek arkadaşı Canoğul Yiğit'ten ayrılmak istedi. Buna karşı çıkan Canoğul Yiğit, markette kasap reyonundan aldığı bıçakla Gülseren Kartalci'ye saldırdı.
Yiğit, Kartalci'yi, market çalışanları ve müşterilerin gözü önünde 39 yerinden bıçaklayarak öldürdü.