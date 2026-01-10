Ankara'da 5 katlı bina apar topar tahliye edildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kolonlarında hasar tespit edilen 5 katlı bina, çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.
Kaynak: DHA
Çankaya ilçesi Huzur Mahallesi 1118'inci Sokak'ta bulunan Yılmazlar Apartmanı'nın iç kısmındaki taşıyıcı kolonlarda bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Sabah saatlerinde durumu fark eden apartmanda yaşayanlar, polise ihbarda bulundu.
1 / 5
Adrese polislerle birlikte itfaiye, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapıldı ve çökme tehlikesine karşı tahliye kararı alındı.
2 / 5
Evlerinden çıkan kişiler, yakınlarının yanına sığındı. Binanın kapısı mühürlenirken, çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.
3 / 5
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. (DHA)
4 / 5