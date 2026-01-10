  1. Anasayfa
  Ankara'da 5 katlı bina apar topar tahliye edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kolonlarında hasar tespit edilen 5 katlı bina, çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.

Kaynak: DHA
Çankaya ilçesi Huzur Mahallesi 1118'inci Sokak'ta bulunan Yılmazlar Apartmanı'nın iç kısmındaki taşıyıcı kolonlarda bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Sabah saatlerinde durumu fark eden apartmanda yaşayanlar, polise ihbarda bulundu. 

Adrese polislerle birlikte itfaiye, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapıldı ve çökme tehlikesine karşı tahliye kararı alındı.

Evlerinden çıkan kişiler, yakınlarının yanına sığındı. Binanın kapısı mühürlenirken, çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. (DHA)

