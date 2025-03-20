Ankara'da 6 yaşındaki bir çocuğunun cesedi parçalanmış halde bulundu!
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 yaşındaki yabancı uyruklu bir kız çocuğu metruk bir binanın önünde ölü olarak bulundu.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde evinin yakınındaki metruk binanın önünde cesedi bulunan Suriye uyruklu F.E.'in (6) vücudunda ilk tespitlere göre köpek ısırığının dışında farklı bir bulguya rastlanmadı. Baba İ.E., kızının bakkala gittikten sonra geri dönmediğini söyleyerek, "Cesedi parçalanmış şekilde bulmuşlar. Devlete ve doktorlara güveniyorum" dedi.
Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi, 209'uncu Sokak'ta anne ve babasıyla yaşayan F.E., dün saat 15.00 sıralarında kayboldu. F.E., kısa süre sonra evinin yakınında yol kenarında 2 katlı yıkık dökük metruk binanın bahçesinde kanlar içinde bulundu. Yapılan incelemede F.E.'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede Suriye uyruklu çocuğun vücudunda köpek ısırıkları tespit edildi. Çocuğun cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemleri sürerken, köpek ısırıklarının dışında darp ve farklı bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Mobilyacıda çalışan İ.E., 2015'te Türkiye'ye geldiklerini, kızının Ankara'da dünyaya geldiğini söyleyerek, "Ben işteydim. Kızım bakkala gitmiş, sonra geri gelmiş. Tekrar bakkala gitmiş; ama geri dönmemiş. Yarım saat, 1 saat geçince annesi fark etmiş. Çıkmış bakmış kız yok. Akrabalarla komşular da araştırmış, kızı bulamamışlar. Sonradan camiden anons yaptılar 'kayıp kız var' diye. Sonra kız burada bulundu. Önce montunu bulmuşlar, ileride de cesedi parçalanmış şekilde bulmuşlar. Benim şu an bir şey deme şansım yok. Ben devlete ve doktorlara güveniyorum; bizim hakkımızı Allah'ın izniyle verirler. Burada doğdu, kızımı burada defnedeceğiz. Çocuğun üstünde naylon ve başka şeyler vardı. Hayvan ısırığı vardı; kolu yoktu. Ben kimseye iftira atmak istemiyorum. Cinayet varsa devlete güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Mahallede oturan O.E., "Çocuk burada yan yatıyordu. Çocuğun sağ kalçasıyla bacağında ve baldırında et yenmişti. Muhtemelen köpek yemiş. Ben külün üzerinde gördüm. Pembe mont ve tişörtü vardı, onları alıp üstüne örttüm. Emniyete haber verdim" dedi. F.E.'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.