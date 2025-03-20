Ankara'da 6 yaşındaki bir çocuğunun cesedi parçalanmış halde bulundu!

Mobilyacıda çalışan İ.E., 2015'te Türkiye'ye geldiklerini, kızının Ankara'da dünyaya geldiğini söyleyerek, "Ben işteydim. Kızım bakkala gitmiş, sonra geri gelmiş. Tekrar bakkala gitmiş; ama geri dönmemiş. Yarım saat, 1 saat geçince annesi fark etmiş. Çıkmış bakmış kız yok. Akrabalarla komşular da araştırmış, kızı bulamamışlar. Sonradan camiden anons yaptılar 'kayıp kız var' diye. Sonra kız burada bulundu. Önce montunu bulmuşlar, ileride de cesedi parçalanmış şekilde bulmuşlar. Benim şu an bir şey deme şansım yok. Ben devlete ve doktorlara güveniyorum; bizim hakkımızı Allah'ın izniyle verirler. Burada doğdu, kızımı burada defnedeceğiz. Çocuğun üstünde naylon ve başka şeyler vardı. Hayvan ısırığı vardı; kolu yoktu. Ben kimseye iftira atmak istemiyorum. Cinayet varsa devlete güveniyorum" ifadelerini kullandı.