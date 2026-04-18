Ankara'da ambulans kazası: Yaralılar var
Ankara'nın Sincan ilçesinde, ambulans ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi’nde, Polatlı Caddesi ile Nergis Sokak kesişiminde meydana geldi. Hasta taşıyan G.A. yönetimindeki ambulans ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle her iki araç da metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ticari araçta yolcu olan G.A., ambulans şoförü M.Y. ve görevli sağlık personeli ile hastanın yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
