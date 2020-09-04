Ankara'da asılsız ses kaydı yüzünden o çarşı 2 gündür sinek avlıyor

Söz konusu ses kaydının tamamen asılsız olduğunu ve çarşı esnafını mağdur ettiğini söyleyen Kızılay Büyük Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uçak, “Bizim çarşımızda şu ana kadar sadece 1 tane arkadaşımız korona virüse yakalandı. O da 21 gündür evinde karantina altında. Sosyal medyada bu bayanın yolladığı ses kaydında Büyük Çarşı’daki tüm esnaf arkadaşlarımızın Covid olduğu ve ambulanslarla hastanelere götürüldüğü söyleniyor.

