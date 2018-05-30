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  3. 30 Mayıs 2018 11:15

Ankara'da aşiret operasyonu

Ankara'da organize suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 64 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 36 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda silah, mühimmat, uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Ankara'da aşiret operasyonu

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Ankara'da aşiret operasyonu

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Ankara'da aşiret operasyonu

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Ankara'da aşiret operasyonu

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