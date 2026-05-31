Ankara'da balkondan düşen kadının şüpheli ölümünde olay gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Soruşturma dosyasına giren apartman güvenlik kamerası kayıtlarında, vefat eden T.B. ile şüpheli nişanlısı F.Ö. arasındaki gerilimin izleri dikkat çekiyor. Görüntülerde, evdeki hareketliliğin ardından genç kadının balkondan düştüğü ve bu trajik andan kısa bir süre sonra nişanlısı F.Ö.'nün elinde bir çarşafla hızla aşağı inerek T.B.'nin yanına gittiği anlar saniye saniye yer alıyor. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından T.B.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.