Ankara'da balkondan düşen kadının şüpheli ölümünde olay gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Ankara Yenimahalle'de 30 yaşındaki T.B.'nin 7. kattaki evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Tutuklanan nişanlısı F.Ö. ile olay gecesi yaşanan tartışma apartman güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 25 Mart tarihinde nişanlısı F.Ö. (46) ile birlikte yaşadığı 7. kattaki dairenin balkonundan çıplak halde düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 30 yaşındaki T.B.'nin ölümüne ilişkin kritik güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen F.Ö. ile T.B. arasında olay gecesi yaşanan tartışma ve evdeki hareketlilik kayıtlara yansıdı.
Soruşturma dosyasına giren apartman güvenlik kamerası kayıtlarında, vefat eden T.B. ile şüpheli nişanlısı F.Ö. arasındaki gerilimin izleri dikkat çekiyor. Görüntülerde, evdeki hareketliliğin ardından genç kadının balkondan düştüğü ve bu trajik andan kısa bir süre sonra nişanlısı F.Ö.'nün elinde bir çarşafla hızla aşağı inerek T.B.'nin yanına gittiği anlar saniye saniye yer alıyor. Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından T.B.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.
Yaşanan olayın hemen ardından gözaltına alınan 46 yaşındaki F.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Hayatının baharında yaşamını yitiren T.B.'nin acılı ailesi ise olayın bir kaza veya intihar olmadığını savunuyor.
Aile, kızlarının nişanlısı tarafından balkondan itildiğini iddia ederek, davanın yasal sürecinin "Kasten Öldürme" suçlaması üzerinden yürütülmesini talep ediyor. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, ortaya çıkan bu yeni kamera kayıtlarını detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor.