Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Köyü'nde başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesine de sıçrayan orman yangını müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınında ikinci güne girildiğinde yangının kontrol altına alındığı haberi geldi.
Yangın, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Şahinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anız yangını olarak başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Ankara ile Bolu'nun sınırında büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Demirler Köyü'ne alevler yaklaştı.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangına ilişkin yaptığı bilgilendirmede yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, "Gündüz yoğun bir şekilde havadan ve karadan müdahale yapıldı. Şu anda da yangın etrafı araçlarla çevrilmeye çalışılıyor. Nerede yangın varsa o noktalara personel ulaşmaya çalışıyor. Yangınla beraber iki tane yerleşim yerinde biz 123 kişinin tahliyesini sağladık. Ayrıca, Demirler Köyü'nün yaylasında kullanılmayan 10 tane ev vardı, bunlar yandı. Ancak vatandaşımızda herhangi bir yaralanma veya can kaybımız söz konusu değil. Şu an itibarıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor, bütün birimler burada. Orman bakanlığı personeli, AFAD'dan jandarmadan, emniyetten, Kızılay'dan ve sağlık teşkilatı aynı şekilde devletin bütün kurum ve kuruluşları şu anda yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor" diye konuştu.