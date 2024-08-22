Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangına ilişkin yaptığı bilgilendirmede yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, "Gündüz yoğun bir şekilde havadan ve karadan müdahale yapıldı. Şu anda da yangın etrafı araçlarla çevrilmeye çalışılıyor. Nerede yangın varsa o noktalara personel ulaşmaya çalışıyor. Yangınla beraber iki tane yerleşim yerinde biz 123 kişinin tahliyesini sağladık. Ayrıca, Demirler Köyü'nün yaylasında kullanılmayan 10 tane ev vardı, bunlar yandı. Ancak vatandaşımızda herhangi bir yaralanma veya can kaybımız söz konusu değil. Şu an itibarıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor, bütün birimler burada. Orman bakanlığı personeli, AFAD'dan jandarmadan, emniyetten, Kızılay'dan ve sağlık teşkilatı aynı şekilde devletin bütün kurum ve kuruluşları şu anda yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor" diye konuştu.