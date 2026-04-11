Ankara'da büyük yangın! Alevler gökyüzüne ulaştı, patlama sesleri duyuldu
Ankara'da bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle saniyeler içinde büyüdü. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin seferber olduğu olayda, depoda zaman zaman patlamalar yaşandı. Can kaybının yaşanmadığı yangın 2 saatlik zorlu mücadele sonunda söndürülebildi.
Kaynak: DHA / İHA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki mobilya deposunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde bulunan mobilya deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
1 / 15
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Yangına çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından ekipler tarafından müdahale edildi.
2 / 15
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tüm depoyu sararken, yükselen duman gökyüzünü kapladı.
3 / 15
2 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı.
4 / 15