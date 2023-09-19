Ankara’da büyük yangın! Yaralılar var

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

DHA'nın haberine göre yükselen dumanlar, şehrin pek çok yerinden görülürken, ilk belirlemelere göre 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz idaresi ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Fabrikada çalışanların yakınları da olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yakınlarını görmek için alana girmeye çalışanlara engel oldu. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.