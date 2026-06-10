Ankara'da ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde aniden bastıran sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü, sürücülerin zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA / İHA
Başkent Ankara'nın merkez ilçelerinden Çankaya, aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışına teslim oldu.
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Bölgede hızla etkisini gösteren doğa olayı, ilçede günlük hayatı adeta durma noktasına getirdi.
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Çankaya genelinde etkisini hissettiren sağanak yağış, kısa süre içinde yerini ceviz büyüklüğünde dolu tanelerine bıraktı.
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Çankaya'nın birçok cadde ve sokağı kısa sürede suyla doldu. Yollarda biriken sular yüzünden trafik durma noktasına gelirken, hem araç sürücüleri hem de yayalar ilerlemekte büyük güçlük çekti.
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