Ankara'da ''Çukur'' operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ve Sincan bölgesinde faaliyet gösteren, kendilerini "Yurtlu Kardeşler" ve "Aramaz Grubu" olarak isimlendiren suç örgütünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



