Ankara'da dehşet! Eski sevgilisi genç kadını komalık etti

'MOTOR KAZASI YAPTIK DİYE YALAN SÖYLÜYOR'

M.O.’un ablası T.Y., kardeşinin eve gelirken şüphelinin motosikletle önünü kestiğini, sonra da parka götürdüğünü ileri sürdü. Y., "M. sinirle motoru itekliyor. Sonra motoru iteklediğini görünce geri geliyor. Direkt zaten çok can alıcı bir tokatla kardeşimi yere seriyor. O anda bilinç kapanıyor. Beyin kanaması geçirmeye başlıyor. Bu şahıs çok müdahale etmiyor. Olayın ciddiyetinde değil. Bayıldı zannediyor muhtemelen. Karşıdan gelenler müdahale etmiş kardeşime. Hemen su getirmişler, kafasına dökmüşler. Ondan sonra 2 kişi taşıyor, banka yatırıyor. Sonra bu 112'yi arıyor, 'Biz motor kazası geçirdik' diye yalan söylüyor. Motosikletin kaskını da kendisi kırmış. Yani yanlış bilgi veriyor polislere. Sonra biz gittik, ‘Adli vaka, kardeşiniz entübe edildi' dediler" diye konuştu.