Ankara'da dehşet! Eski sevgilisi genç kadını komalık etti
Ankara'da 25 yaşındaki M.O., eski sevgilisi tarafından sokak ortasında darbedildi. Ağır yaralanan genç kadın, hastanenin yoğun bakımında yaşam savaşı veriyor.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. M.O., evine dönüşte, bir hafta önce ayrıldığı K.B. ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.O., K. B.'nin motosikletini devirdi. Bunun üzerine K.B., O.'yu sokak ortasında darbetti. O., aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralandı.
K.B.'nin 112 Acil Servisi arayıp, "Motosikletle kaza yaptık" diyerek ihbarda bulunduğu iddia edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan O., yoğun bakımda tedaviye alındı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda O.'yu darbettiği ortaya çıkan K.B., gözaltına alındı. K.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
'MOTOR KAZASI YAPTIK DİYE YALAN SÖYLÜYOR'
M.O.’un ablası T.Y., kardeşinin eve gelirken şüphelinin motosikletle önünü kestiğini, sonra da parka götürdüğünü ileri sürdü. Y., "M. sinirle motoru itekliyor. Sonra motoru iteklediğini görünce geri geliyor. Direkt zaten çok can alıcı bir tokatla kardeşimi yere seriyor. O anda bilinç kapanıyor. Beyin kanaması geçirmeye başlıyor. Bu şahıs çok müdahale etmiyor. Olayın ciddiyetinde değil. Bayıldı zannediyor muhtemelen. Karşıdan gelenler müdahale etmiş kardeşime. Hemen su getirmişler, kafasına dökmüşler. Ondan sonra 2 kişi taşıyor, banka yatırıyor. Sonra bu 112'yi arıyor, 'Biz motor kazası geçirdik' diye yalan söylüyor. Motosikletin kaskını da kendisi kırmış. Yani yanlış bilgi veriyor polislere. Sonra biz gittik, ‘Adli vaka, kardeşiniz entübe edildi' dediler" diye konuştu.