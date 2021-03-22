Ankara'da dolu sürprizi! Kent beyaza büründü

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri de oluştu. Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.