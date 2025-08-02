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Ankara'da dün gece... Yollar sular altında kaldı, araçlar sularla sürüklendi

Ankara’nın Polatlı ilçesine sağanak yağışının ardından yollar sular altında kaldı. Sürücüler yolda mahsur kaldı.

Kaynak: DHA / İHA
Ankara'da dün gece... Yollar sular altında kaldı, araçlar sularla sürüklendi - Resim: 1

Başkent Ankara'da Polatlı-Yunak yolu, sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ulaşıma kapandı. 

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Ankara'da dün gece... Yollar sular altında kaldı, araçlar sularla sürüklendi - Resim: 2

Tatlıkuyu mevkinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yol sular altında kaldı. 

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Ankara'da dün gece... Yollar sular altında kaldı, araçlar sularla sürüklendi - Resim: 3

Yetkililer, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Yolun kapanması sonucu yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu.

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Ankara'da dün gece... Yollar sular altında kaldı, araçlar sularla sürüklendi - Resim: 4

Sürücüler yolda mahsur kaldı. 

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