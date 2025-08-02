Ankara'da dün gece... Yollar sular altında kaldı, araçlar sularla sürüklendi
Ankara’nın Polatlı ilçesine sağanak yağışının ardından yollar sular altında kaldı. Sürücüler yolda mahsur kaldı.
Kaynak: DHA / İHA
Başkent Ankara'da Polatlı-Yunak yolu, sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ulaşıma kapandı.
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Tatlıkuyu mevkinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yol sular altında kaldı.
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Yetkililer, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Yolun kapanması sonucu yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu.
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Sürücüler yolda mahsur kaldı.
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