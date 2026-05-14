Ankara'da fırtına hayatı felç etti; ağaçlar araçların üzerine devrildi
Ankara’da öğleden sonra etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve yağış, hayatı felç etti. Devrilen ağaç ve aydınlatma direkleri nedeniyle araçlar zarar gördü.
Kaynak: DHA
Ankara’da bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar ve yağmur, kent genelinde ciddi aksamalara yol açtı. Hızı saatte 45 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar, pek çok noktada ağaçların devrilmesine ve çatıların uçmasına neden oldu.
GMK Bulvarı'nda park halinde olan araçların üzerine 2 ağaç devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ağaçların devrilmesi sonucu bulvarın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı istikameti trafiğe kapanırken, 2 araçta hasar oluştu. Yolu trafiğe açma çalışmaları sürüyor.
Kentin farklı bölgelerinde rüzgar nedeniyle devrilen ağaç ve aydınlatma direkleri, araçlara zarar verdi. Zaman zaman sürücüler de trafik zor anlar yaşadı. (DHA)
