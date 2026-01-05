Ankara'da ''geçinemiyoruz'' eylemi: Memur ve emekliler refah payı talebini açıkladı

"En az yüzde 30 refah payı eklenmeden yapılacak hiçbir artışı kabul etmiyoruz"

Memur ve memur emeklilerinin taleplerini sıralayan Kaya, memur ve memur emeklilerinin geçim sıkıntısının devam edeceğini vurgulayarak, "Açlık sınırının 30 bin 143 lira olduğu bir ülkede, memura reva görülen sözde maaş artışı kamu hizmetinin bekası olan memuru, yıllarını devlete hizmet etmekle geçirmiş memur emeklisini kara kara düşündürmektedir. Yoksulluk sınırının 98 bin 188 lira olduğu bir ortamda, memur maaşıyla yoksullun sınırı arasındaki mesafe, orta sınıfın ne denli zorlu bir süreç içinden geçtiğinin belgesidir. Bu maaşlar insan bir yaşam bedelinin oldukça uzağındadır. Eğer memura hakkaniyetli bir zam verilmiyorsa, o halde memurun üzerinden zorunlu giderlerin yükü hafifletilmelidir. Madem bizi bu maaşlara mecbur bırakıyorsunuz; o vakit memur ve emeklinin; elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturalarının bir kısmına devlet desteği verilsin. Tüm kamu çalışanlarına toplu ulaşım ücretsiz olmalı, lojman tahsis edilmeli, lojman imkanı bulunmayan bölgelerde kısmi kira desteği verilmelidir. Memur ancak bu şekilde borç batağından başını kaldırıp nefes alabilir. Devlet Memurları Konfederasyonu olarak bir kez daha yineliyoruz. En az yüzde 30 refah payı eklenmeden yapılacak hiçbir artışı kabul etmiyoruz. 2023'te verilen refah payı taban aylıklara derhal yansıtılmalı ve emekli maaşlarına dahil edilmelidir. 3600 Ek Gösterge, söz verildiği gibi birinci dereceye gelen tüm memurlara ayrımsız ve amasız biçimde uygulanmalıdır. Yılda ikisi dini bayramlarda olmak üzere, dört defa birer maaş ikramiye verilmelidir" ifadelerini kullandı.