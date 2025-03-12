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Ankara'da iğrenç olay: Tacizciyi kendi elleriyle polise teslim etti

Ankara'da 19 yaşındaki E.G., caddede yürürken kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği şüpheliyi yakalayıp, polise teslim etti.

Kaynak: DHA
Ankara'da iğrenç olay: Tacizciyi kendi elleriyle polise teslim etti - Resim: 1

Olay, saat 14.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. E.G., iddiaya göre, caddede yürürken kendisini takip edip tacizde bulunan M.E.'yi (64) fark etti. 

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Ankara'da iğrenç olay: Tacizciyi kendi elleriyle polise teslim etti - Resim: 2

E.G., M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü. Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi.

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Ankara'da iğrenç olay: Tacizciyi kendi elleriyle polise teslim etti - Resim: 3

 Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 

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Ankara'da iğrenç olay: Tacizciyi kendi elleriyle polise teslim etti - Resim: 4

E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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