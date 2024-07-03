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Ankara'da inşaatta iskele çöktü: Yaralılar var

Ankara'nın Sincan ilçesinde, inşaat halindeki 8 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Ankara'da inşaatta iskele çöktü: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi.

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Ankara'da inşaatta iskele çöktü: Yaralılar var - Resim: 2

Yapımı devam eden 8 katlı binanın dış cephesini boyayan 4 işçi, iskele yardımı ile binanın 3'üncü katına çıktı. 

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Ankara'da inşaatta iskele çöktü: Yaralılar var - Resim: 3

Bir süre çalışan 4 işçi, iskelenin çökmesi sonucu yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Ankara'da inşaatta iskele çöktü: Yaralılar var - Resim: 4

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. 

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