Ankara'da kabus gecesi! 21 bina boşaltıldı; geceyi sokakta geçirdiler!
Ankara'da, inşaat çalışması nedeniyle 8 katlı Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma oluşması sonucu toplam 21 bina, çökme riskine karşı tahliye edildi.
Olay, Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta meydana geldi. Mektep Sokak'ta bir arsada yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğinde bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma meydana geldi.
Binanın temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. Bina sakinleri, gelen çatırtı sesleriyle panik yaşadı. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Açelya Apartmanı ile beraber toplam 21 bina tahliye edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, çökme tehlikesi yaşanan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Öte yandan, Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörünün gözaltına alındığı öğrenildi. Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirildi. Misafirhanelere gitmek istemeyenlerin bekleyişinin ise sürdüğü öğrenildi. Burada bekleyenlere ve ekiplere çorba ikramında bulunuldu.