Ankara'da kabus gecesi! 21 bina boşaltıldı; geceyi sokakta geçirdiler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, çökme tehlikesi yaşanan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.