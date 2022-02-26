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Ankara'da kahreden olay! Anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğal gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin 3 gün önce Sivas'tan Ankara'ya taşındığı öğrenildi.

Ankara'da kahreden olay! Anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu - Resim: 1

Ankara'da bir kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti.

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Ankara'da kahreden olay! Anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu - Resim: 2

Apartman yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine 112 ve doğalgaz ekipleri geldi.

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Ankara'da kahreden olay! Anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu - Resim: 3

Binada yapılan incelemede ikinci katta yaşayan Döndü B.'nin (34) oturduğu daireden gaz sızıntısının geldiği tespit edildi. Dairenin kapısını uzun süre açan olmayınca da itfaiye ekipleri eve girdi.

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Ankara'da kahreden olay! Anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu - Resim: 4

Ekipler, Döndü B. ile çocukları Özkan (11) ve Umut B.(5) evde hareketsiz halde buldu. 

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