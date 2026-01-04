Ankara'da ''Kahrolsun Amerika'' sloganları: ''Venezuela yalnız değildir''

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, Venezuela'ya yönelik saldırıları protesto etti. 'Katil ABD Venezuela'dan defol' yazıyı pankart açan grup, 'Kahrolsun Amerikan emparyalizmi' sloganları attı. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, ABD'nin Venezuela'ya karşı insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu kanlı zalim, doğal zenginliğe sahip bütün ülkeler için yağmanın, çıkarın, vurgunun ve haydutluğun temsilcisidir. Bu haydut devlet dünyada nereye adım atmışsa yanında ölüm meleğini de beraberinde götürmüştür. Adım attığı topraklarda yaşayan halklar için kan, gözyaşı, acılar, yokluklar, yoksulluklar onların kaderleri olmuştur. İşte haydut devlet ABD emperyalizmi ve onun faşist Devlet Başkanı Trump'ın Venezuela halkına ve önderliğine saldırıları, bu haydut devletin bütün insanlık dışı uygulamalarının bir kez daha tescillenmesidir" dedi.