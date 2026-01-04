Ankara'da ''Kahrolsun Amerika'' sloganları: ''Venezuela yalnız değildir''
HKP üyesi bir grup, ABD Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını protesto etti.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, Venezuela'ya yönelik saldırıları protesto etti. 'Katil ABD Venezuela'dan defol' yazıyı pankart açan grup, 'Kahrolsun Amerikan emparyalizmi' sloganları attı. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, ABD'nin Venezuela'ya karşı insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu kanlı zalim, doğal zenginliğe sahip bütün ülkeler için yağmanın, çıkarın, vurgunun ve haydutluğun temsilcisidir. Bu haydut devlet dünyada nereye adım atmışsa yanında ölüm meleğini de beraberinde götürmüştür. Adım attığı topraklarda yaşayan halklar için kan, gözyaşı, acılar, yokluklar, yoksulluklar onların kaderleri olmuştur. İşte haydut devlet ABD emperyalizmi ve onun faşist Devlet Başkanı Trump'ın Venezuela halkına ve önderliğine saldırıları, bu haydut devletin bütün insanlık dışı uygulamalarının bir kez daha tescillenmesidir" dedi.
ABD'nin Venezuela'ya karşı yaptığı saldırının asıl nedeninin Venezuela'nın sahip olduğu doğal kaynaklar olduğunu söyleyen Kıran, "Emperyalist ABD bir taraftan Orta Doğu'nun petrol ve doğal kaynaklarına çöküyor bir taraftan da Latin Amerika ülkelerine ve halklarına saldırıyor. Venezuela'nın petrol ve doğal kaynaklarına çökmek, yağmalamak, doğal zenginliğini yok etmek için hedef tahtasına koydu Venezuela'yı. Bunu açıkça dillendirmekten de artık çekinmiyorlar. ABD emperyalist alçağına karşı; bilimli, bilinçli, inançlı, kararlı mücadelesinden bir milim bile sapmayan HKP olarak, her zaman Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin, Maduro’nun ve Venezuela halkının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.
Ne olmuştu?
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Caracas'taki sivil ve askeri tesislere saldırdığını söylemişti. Washington'un eylemlerini askeri bir saldırı olarak kınayan Pinto, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıyı doğrulamış, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu söylemiş, Venezuela devlet başkanı hakkında uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını bildirmişti. Maduro ve eşi, ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürülmüş, burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapılmıştı. İkili daha sonra ise Brooklyn'de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne getirilmişti. ABD basını, Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan'da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmasının planlandığını iddia etmişti.