Ankara'da kanlı pusu: Saldırıya uğrayan anne öldü, çocuğu ise ölü taklidi yaparak kurtuldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan S.D. (44), 9 ay önce Ankara'nın Bala ilçesinde tarla kiralayarak, mısır ve buğday ekti. Ailesi ile tarlaya kurdukları konteynerde yaşayan S.D., 9 Temmuz'da eşi K.D. ve oğlu N.D.'i burada bırakarak kızı G.D. (18) ile birlikte tarla sulamaya gitti. Bir süre sonra konteynere giren kar maskeli 3 kişi, K.D. ve N.D.’ye pompalı tüfekle ateş açtı. K.D. hayatını kaybederken, bacağından ve kasığından vurulan oğlu N.D. ise ağır yaralandı. N.D., nefesini tutup ölü numarası yaparak saldırganların konteynerden çıkmasını bekledi. Konteynerde altın arayan şüpheliler, bulamayınca çıkıp uzaklaştı.