Ankara'da kanlı pusu: Saldırıya uğrayan anne öldü, çocuğu ise ölü taklidi yaparak kurtuldu
Ankara'da yaşanan korkunç olayda bir konteynere soygun için giren 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 42 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 12 yaşındaki oğlu ise nefesini tutup ölü numarası yaparak kurtulmayı başardı. Kan donduran olayın şüphelilerinden birinin ailenin damadının kardeşi olduğu belirlendi.
Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan S.D. (44), 9 ay önce Ankara'nın Bala ilçesinde tarla kiralayarak, mısır ve buğday ekti. Ailesi ile tarlaya kurdukları konteynerde yaşayan S.D., 9 Temmuz'da eşi K.D. ve oğlu N.D.'i burada bırakarak kızı G.D. (18) ile birlikte tarla sulamaya gitti. Bir süre sonra konteynere giren kar maskeli 3 kişi, K.D. ve N.D.’ye pompalı tüfekle ateş açtı. K.D. hayatını kaybederken, bacağından ve kasığından vurulan oğlu N.D. ise ağır yaralandı. N.D., nefesini tutup ölü numarası yaparak saldırganların konteynerden çıkmasını bekledi. Konteynerde altın arayan şüpheliler, bulamayınca çıkıp uzaklaştı.
Yaralı halde annesinin üzerindeki telefonu alarak babasını arayan N.D., "Baba vurulduk, yetiş" dedi. Kısa sürede konteynere gelen S.D., jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. N.D., ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayı gören bir çoban jandarmaya ifade verdi. Çoban, saldırgan 3 kişinin olay yerine siyah bir araç ile geldiğini ve konteynere girip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığını söyledi. İfadelerin ardından ekipler, kullanılan aracın kiralık olduğunu tespit etti. Araçta bulunan 3 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerinden birinin çiftin damadı H.Ö.'in kardeşi İ.Ö. olduğu belirlendi.
Olaydan bir süre önce konteynerde aileyi ziyaret eden ve ailenin bir miktar altını olduğunu öğrenen İ.Ö.'in, 2 arkadaşı ile birlikte 3 gün pusuda beklediği, baba evden çıkınca da saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi. Öte yandan, K.D.'nın cenazesi, perşembe günü Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çiğil Mahallesi'nde kılınan cenazene namazının ardından toprağa verildi. (DHA)