Ankara'da kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

Cep telefonuna kadınların bulunduğu katalogla birlikte beğendiği kadınla para karşılığında ilişkiye girebileceği mesajı gönderilen kişi emniyete ihbarda bulundu. Polisin yaptığı incelemede mesajın gönderildiği telefon numarasının, Ankara'da daha önce hakkında çok sayıda 'fuhşa aracılık etmek' suçundan işlem yapılan Malatya'da ikamet eden Birgül T.'ye ait olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcısı İrfan Nuri Akdeniz’in talimatıyla Birgül T.'nin telefonu teknik takibe alındı.