Ankara'da kayıplara karışan genç kızdan sevindiren haber

Ekipler Gece Boyunca İzini Sürdü

Ekiplerin arazideki ilk bulguları endişe vericiydi; genç kıza ait elektrikli bisiklet İnözü Vadisi mevkisinde yol kenarında, okul çantası ve ayakkabıları ise vadinin daha iç kesimlerinde bulundu. Bu gelişme üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, uzman arama köpeklerinin de desteğiyle bölgeyi abluka altına alarak 120 kişilik dev bir kadroyla gece boyu karış karış taradı.