Ankara'da kayıplara karışan genç kızdan sevindiren haber
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okuldan çıktıktan sonra kayıplara karışan 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, bağ evinde sağ olarak bulundu.
Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi F.A. dün sabah elektrikli bisikletle gittiği okuldan eve dönmedi. En son matematik sınavına giren A., saat 10.33’te okulun güvenlik kamerası kaydında görüldü. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ekipler Gece Boyunca İzini Sürdü
Ekiplerin arazideki ilk bulguları endişe vericiydi; genç kıza ait elektrikli bisiklet İnözü Vadisi mevkisinde yol kenarında, okul çantası ve ayakkabıları ise vadinin daha iç kesimlerinde bulundu. Bu gelişme üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, uzman arama köpeklerinin de desteğiyle bölgeyi abluka altına alarak 120 kişilik dev bir kadroyla gece boyu karış karış taradı.
Bağ Evinde Sağ Salim Bulundu
Genç kızın geceyi açık İnözü Vadisi'ndeki terk edilmiş bir evde geçirdiği öğrenildi. F.A.'nın saat 08.00 sıralarında ise yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki boş bir bağ evine girdiği öğrenildi.
Sağlık Durumu İyi
Komşularının bağ evinin sahibine, birinin girdiğini haber vermesi üzerine, eve gelen Y.Ö., jandarmaya ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler ve ailesi, F. A.'yı teslim aldı. Durumunun iyi olduğu anlaşılan F.A., kontrol amaçlı, ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)