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Ankara'da komşu dehşeti! Apartman yöneticisini bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aidat istediği komşusu tarafından bıçaklanan apartman yöneticisi, hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Ankara'da komşu dehşeti! Apartman yöneticisini bıçaklayarak öldürdü - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki Çavuş Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, apartman yöneticisi M.D., aidatları düzenli ödemeyen S.D.’den aidat ödemelerini yapmalarını istedi. 

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Ankara'da komşu dehşeti! Apartman yöneticisini bıçaklayarak öldürdü - Resim: 2

S.D.’nin ödeme yapmak istememesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yönetici M.D.’yi bıçakladı.

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Ankara'da komşu dehşeti! Apartman yöneticisini bıçaklayarak öldürdü - Resim: 3

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Ankara'da komşu dehşeti! Apartman yöneticisini bıçaklayarak öldürdü - Resim: 4

Sağlık ekiplerince yapılan açıklamada, M.D.’nin yaşamını yitirdiği belirledi. S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

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