Ankara'da komşu dehşeti! Apartman yöneticisini bıçaklayarak öldürdü
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aidat istediği komşusu tarafından bıçaklanan apartman yöneticisi, hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki Çavuş Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, apartman yöneticisi M.D., aidatları düzenli ödemeyen S.D.’den aidat ödemelerini yapmalarını istedi.
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S.D.’nin ödeme yapmak istememesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yönetici M.D.’yi bıçakladı.
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Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince yapılan açıklamada, M.D.’nin yaşamını yitirdiği belirledi. S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
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