Ankara'da korku dolu anlar! Trafikte bayıldı, aracı diğer sürücüler durdurdu

Kaya, "Trafikte seyir halindeydim. Bir bayan aracıyla ilk önce refüje çarptı, baygınlık geçirdiğini gördüm çünkü çok yavaş şekilde gidiyordu. Biz araç yavaş yavaş ilerleyince bir şey olduğunu anladık. Ben arabamı kenara çektim. Dörtlülerimi yakarak müdahale etmek için aracın arkasından koşmaya başladım. El frenini çekmeye, frene basmaya çalıştım. Giderken de ayağım takıldı, yoruldum. Kapıya yaslanmaktan kaburgam ezildi. Diğer sürücülerden de yardım istedik. Araç metrelerce gitti. Vücudumun yarısını camdan içeriye soktum; ancak elim yetişmedi. Durdurabilmek için baya uğraştık. Uzun uğraşlar sonucunda diğer arkadaşlarla kapıyı açmayı başardık. Diğer arkadaş sonunda müdahale ederek aracı durdurdu. Kadın, araç içerisinde baygın haldeydi. Olay yerine hemen polis ve motorlu ambulans ekibi geldi. Hemen müdahale ettiler" dedi.