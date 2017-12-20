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  3. 20 Aralık 2017 20:51

Ankara'da korkunç infaz ! Dehşet saçtı...

Ankara'da bir baba ile oğlu otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradı.

Ankara'da korkunç infaz ! Dehşet saçtı...

Ankara'da Ercan T., aralarındaki para anlaşmazlığı nedeniyle davalık olduğu eski kayınpederi Muzaffer Çelik'i tabancayla vurarak öldürdü, eski kayınbiraderi Taner Çelik'i ise ağır yaraladı.

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Ankara'da korkunç infaz ! Dehşet saçtı...

Olay, bugün öğleden sonra Altındağ ilçesi Babür Cadde Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Muzaffer Çelik ve oğlu Taner Çelik, 43 VF 345 plakalı otomobilde otururken eski damatları Ercan T.'nin silahlı saldırısına uğradı.

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Ankara'da korkunç infaz ! Dehşet saçtı...

Ercan T., eski kayınpederi Muzaffer Çelik ile oğlu Taner Çelik'e, tabancayla 6 el ateş etti. Muzaffer Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, Taner Çelik ise ağır yaralandı.

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Ankara'da korkunç infaz ! Dehşet saçtı...

Olayın ardından kaçmaya çalışan Ercan T., çevredekiler tarafından yakalandı. Tartaklanan Çelik, gelen polislere teslim edildi. Taner Çelik ile Ercan T. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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