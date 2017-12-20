Ankara'da korkunç infaz ! Dehşet saçtı...

Olay, bugün öğleden sonra Altındağ ilçesi Babür Cadde Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Muzaffer Çelik ve oğlu Taner Çelik, 43 VF 345 plakalı otomobilde otururken eski damatları Ercan T.'nin silahlı saldırısına uğradı.