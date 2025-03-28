  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ankara'da korkunç kaza: 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da korkunç kaza: 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA
Ankara'da korkunç kaza: 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde meydana geldi. 

1 / 4
Ankara'da korkunç kaza: 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - Resim: 2

Hatalı sollama sonucu, Fiat Egea marka araç ile Fiat Linea marka araç kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. 

2 / 4
Ankara'da korkunç kaza: 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - Resim: 3

Yapılan ill tespitlerin ardından iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.

3 / 4
Ankara'da korkunç kaza: 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - Resim: 4
4 / 4