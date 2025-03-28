Ankara'da korkunç kaza: 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde meydana geldi.
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Hatalı sollama sonucu, Fiat Egea marka araç ile Fiat Linea marka araç kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi.
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Yapılan ill tespitlerin ardından iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.
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