Ankara'da korkunç kaza! Tırın altına ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var
Ankara Çevreyolunda bir otomobil seyir halindeki bir tırın arkasına girdi, kazada 2 kişi öldü 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkinde meydana geldi.
Süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki Mercedes marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi. Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybederken M.C. ise ağır yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı.
