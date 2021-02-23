Ankara'da koronavirüs numune sayısında büyük düşüş

Ardından da laboratuvarımıza alıp çalışmaya başlıyoruz. Laboratuvarımızda ilk olarak numunelere ekstraksiyon işlemi yapıyoruz. Bu ekstraksiyon işleminde olası virüse ait parçaları izole etmeye çalışıyoruz. Daha sonra PCR'ın çeşitli aşamalarını da gerçekleştirdikten sonra bunları cihazlara veriyoruz ve cihazlardan çıkan pozitif ya da negatif sonuçlarımızı uzmanlarımız yorumluyorlar. Ve son olarak bunları sistemlere giriyoruz" dedi.



