Ankara'da kritik zirve! Erdoğan, Miçotakis'e mesajı verdi: ''Meseleler çetrefilli ama...''

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Erdoğan ile Miçotakis, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Atina'yı 7 Aralık 2023'te ziyaret etmiştim. bu ziyaretimde diyalog kanallarını açık tutma ve ilişkilerimizi geliştirme noktasında mutabakatımızı Atina bildirgesi ile kayıt altına almıştık. Bugün de pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik. Üst düzey temasların bu noktada bizlere elverişli bir zemin sunduğunu görüyoruz. Az önce imzaladığımız belgelerin, ilişkilerimizin zeminini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi, 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"EGE VE DOĞU AKDENİZ'İ KONUŞTUK"

İki ülkenin iş konseyleri de bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdiler. Sayın Başbakan ile görüşmemizde, Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin tutumumuzu bir kez daha açık ve samimi bir şekilde ele aldık. Biz bu hususta öteden beri şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefilli olmakla birlikte, uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Değerli dostum ile bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle görüyorum. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi, Ege’de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum. Ayrıca terörle ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakan ile bir kez daha paylaştım. Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlandırılması konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakan’a ilettim.