Ankara'da lise öğrencileri küfür kafir, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan bir lisenin önünde 2 grup öğrenci arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir lisenin önünde öğrenciler arasında kavga çıktı.
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Okul çıkışı vaktinde yaşanan kavga diğer öğrencilerin katılımıyla daha da büyüdü.
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Kavgada yaralanan herhangi bir öğrenci bulunmazken, çevredekilerin müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı.
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Öğrencilerin karıştığı kavganın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
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