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Ankara'da lise öğrencileri küfür kafir, yumruk yumruğa birbirlerine girdi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan bir lisenin önünde 2 grup öğrenci arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Ankara'da lise öğrencileri küfür kafir, yumruk yumruğa birbirlerine girdi - Resim: 1

Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir lisenin önünde öğrenciler arasında kavga çıktı.

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Ankara'da lise öğrencileri küfür kafir, yumruk yumruğa birbirlerine girdi - Resim: 2

Okul çıkışı vaktinde yaşanan kavga diğer öğrencilerin katılımıyla daha da büyüdü.

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Ankara'da lise öğrencileri küfür kafir, yumruk yumruğa birbirlerine girdi - Resim: 3

Kavgada yaralanan herhangi bir öğrenci bulunmazken, çevredekilerin müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

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Ankara'da lise öğrencileri küfür kafir, yumruk yumruğa birbirlerine girdi - Resim: 4

Öğrencilerin karıştığı kavganın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

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